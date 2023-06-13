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РФ перекинула на аеродром Бердянська 20 гелікоптерів (супутникові знімки)

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Запорізька область , Вівторок 13 червня 2023 22:17
РФ перекинула на аеродром Бердянська 20 гелікоптерів (супутникові знімки) Фото: російський гелікоптер Ка-52 (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Російські військові з початком наступу Збройних сил України на Запорізькому напрямку перекинули 20 військових гелікоптерів на аеродром у тимчасово окупованому Бердянську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект Радіо Свобода "Схеми".

Про переміщення гелікоптерів свідчать супутникові знімки Planet Labs за 13 червня.

Загалом на окупованому аеродромі Бердянська зараз перебувають щонайменше 27 гелікоптерів армії РФ. 20 з них з’явились на летовищі нещодавно - це підтверджують супутникові знімки за 31 травня.

РФ перекинула на аеродром Бердянська 20 гелікоптерів (супутникові знімки)Фото: супутникові знімки аеродрому в Бердянську за 13 червня ("Схеми")

За допомогою двох авіаційних експертів, "Схемам" вдалось ідентифікувати моделі гелікоптерів.

Наразі на аеродромі Бердянська перебувають:

  • 5 вертольотів Ка-52;
  • 9 вертольотів Мі-8 або Мі-24;
  • 13 вертольотів Ка-29.

РФ перекинула на аеродром Бердянська 20 гелікоптерів (супутникові знімки)Фото: супутникові знімки аеродрому в Бердянську за 13 червня ("Схеми")

За словами авіаційного експерта Анатоля Храпчинського, більшість гелікоптерів - для підтримки сухопутних сил РФ та підсилення захисту від контрнаступу ЗСУ. Мі-8 можуть використовувати для евакуації, але скоріш їх також використовують для оперативного перекидання військових або оснащення ближче до поля бою.

"Судячи з супутникових знімків, аеродром Бердянська нині використовується, як оперативний аеродром для розгортання частин армійської авіації РФ, які базуються в окупованому Криму. Це вкрай необхідно для них, оскільки в умовах віддаленого базування ефективна підтримка сухопутних військ - "робота по заявках" - неможлива", - розповів військовий експерт Михайло Жирохов.

Він додав, що російські гелікоптери, які базуються на летовищі у Бердянську, також можуть використовувати для екстреної евакуації поранених та перекидання військ і спорядження.

Наступ ЗСУ в Запорізькій області

Спікер Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов розповів, що українські військові успішно просуваються, зокрема, й на Бердянському напрямку - від 0,5 до 1 км, площа території, взятої під контроль, склала до 3 кв. км.

Під контроль українських сил оборони повернулися такі села у Запорізькій області: Лобкове, Левадне, Новодарівка.

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