РФ перекинула на аеродром Бердянська 20 гелікоптерів (супутникові знімки)

Російські військові з початком наступу Збройних сил України на Запорізькому напрямку перекинули 20 військових гелікоптерів на аеродром у тимчасово окупованому Бердянську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект Радіо Свобода "Схеми" .

Про переміщення гелікоптерів свідчать супутникові знімки Planet Labs за 13 червня.

Загалом на окупованому аеродромі Бердянська зараз перебувають щонайменше 27 гелікоптерів армії РФ. 20 з них з’явились на летовищі нещодавно - це підтверджують супутникові знімки за 31 травня.

Фото: супутникові знімки аеродрому в Бердянську за 13 червня ("Схеми")

За допомогою двох авіаційних експертів, "Схемам" вдалось ідентифікувати моделі гелікоптерів.

Наразі на аеродромі Бердянська перебувають:

5 вертольотів Ка-52;

9 вертольотів Мі-8 або Мі-24;

13 вертольотів Ка-29.

Фото: супутникові знімки аеродрому в Бердянську за 13 червня ("Схеми")

За словами авіаційного експерта Анатоля Храпчинського, більшість гелікоптерів - для підтримки сухопутних сил РФ та підсилення захисту від контрнаступу ЗСУ. Мі-8 можуть використовувати для евакуації, але скоріш їх також використовують для оперативного перекидання військових або оснащення ближче до поля бою.

"Судячи з супутникових знімків, аеродром Бердянська нині використовується, як оперативний аеродром для розгортання частин армійської авіації РФ, які базуються в окупованому Криму. Це вкрай необхідно для них, оскільки в умовах віддаленого базування ефективна підтримка сухопутних військ - "робота по заявках" - неможлива", - розповів військовий експерт Михайло Жирохов.

Він додав, що російські гелікоптери, які базуються на летовищі у Бердянську, також можуть використовувати для екстреної евакуації поранених та перекидання військ і спорядження.

Наступ ЗСУ в Запорізькій області

Спікер Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов розповів, що українські військові успішно просуваються, зокрема, й на Бердянському напрямку - від 0,5 до 1 км, площа території, взятої під контроль, склала до 3 кв. км.

Під контроль українських сил оборони повернулися такі села у Запорізькій області: Лобкове, Левадне, Новодарівка.