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Зеленський відвідав поранених українських захисників, які проходять реабілітацію в США

Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент України Володимир Зеленський перед виступом на Генасамблеї ООН відвідав поранених українських військових, які проходять лікування і реабілітацію в Нью-Йорку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Український лідер ввечері 18 вересня прибув до Сполучених Штатів Америки із робочим візитом. Президент повідомив, що відразу з аеропорту поїхав в госпіталь, щоб відвідати українських захисників.

 

Зеленський виступить перед світовими лідерами на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Також у нього запланована низка робочих зустрічей. Зокрема, у Вашингтоні пройдуть переговори з президентом США Джо Байденом та лідерами палат і партій Конгресу.

Візит Зеленського у США

Літак із українським президентом приземлився в Нью-Йорку ввечері 18 вересня. З'явились перші фото візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів:

 

За даними ЗМІ, президент України 20 вересня проведе в Нью-Йорку зустріч із лідером Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою. 

Більш детально про те, на що чекати від візиту президента України до США, - у матеріалі РБК-Україна.

 

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Володимир ЗеленськийНью-Йорк