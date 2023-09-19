Зеленський відвідав поранених українських захисників, які проходять реабілітацію в США

Український лідер ввечері 18 вересня прибув до Сполучених Штатів Америки із робочим візитом. Президент повідомив, що відразу з аеропорту поїхав в госпіталь, щоб відвідати українських захисників.

Зеленський виступить перед світовими лідерами на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Також у нього запланована низка робочих зустрічей. Зокрема, у Вашингтоні пройдуть переговори з президентом США Джо Байденом та лідерами палат і партій Конгресу.

Візит Зеленського у США

Літак із українським президентом приземлився в Нью-Йорку ввечері 18 вересня. З'явились перші фото візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів:

За даними ЗМІ, президент України 20 вересня проведе в Нью-Йорку зустріч із лідером Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою.

Більш детально про те, на що чекати від візиту президента України до США, - у матеріалі РБК-Україна.