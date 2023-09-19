RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский посетил раненых украинских защитников, проходящих реабилитацию в США

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент Украины Владимир Зеленский перед выступлением на Генассамблее ООН посетил раненых украинских военных, проходящих лечение и реабилитацию в Нью-Йорке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Украинский лидер вечером 18 сентября прибыл в Соединенные Штаты Америки с рабочим визитом. Президент сообщил, что сразу из аэропорта уехал в госпиталь, чтобы посетить украинских защитников.

Зеленский выступит перед мировыми лидерами на Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Также у него запланирован ряд рабочих встреч. В частности, в Вашингтоне пройдут переговоры с президентом США Джо Байденом и лидерами палат и партий Конгресса.

Визит Зеленского в США

Самолет с украинским президентом приземлился в Нью-Йорке вечером 18 сентября. Появились первые фото визита Владимира Зеленского в Соединенные Штаты:

 

По данным СМИ, президент Украины 20 сентября проведет в Нью-Йорке встречу с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Более подробно о том, чего ждать от визита президента Украины в США, - в материале РБК-Украина.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийНью-Йорк