ua en ru
Вт, 19 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський відвідав поранених українських захисників, які проходять реабілітацію в США

Нью-Йорк, Вівторок 19 вересня 2023 00:39
UA EN RU
Зеленський відвідав поранених українських захисників, які проходять реабілітацію в США Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент України Володимир Зеленський перед виступом на Генасамблеї ООН відвідав поранених українських військових, які проходять лікування і реабілітацію в Нью-Йорку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Український лідер ввечері 18 вересня прибув до Сполучених Штатів Америки із робочим візитом. Президент повідомив, що відразу з аеропорту поїхав в госпіталь, щоб відвідати українських захисників.

Зеленський виступить перед світовими лідерами на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Також у нього запланована низка робочих зустрічей. Зокрема, у Вашингтоні пройдуть переговори з президентом США Джо Байденом та лідерами палат і партій Конгресу.

Візит Зеленського у США

Літак із українським президентом приземлився в Нью-Йорку ввечері 18 вересня. З'явились перші фото візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів:

За даними ЗМІ, президент України 20 вересня проведе в Нью-Йорку зустріч із лідером Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою.

Більш детально про те, на що чекати від візиту президента України до США, - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Нью-Йорк
NEWS
Пробито лінію оборони РФ. Сирський розповів про обстановку під Бахмутом після успіхів ЗСУ
Пробито лінію оборони РФ. Сирський розповів про обстановку під Бахмутом після успіхів ЗСУ
DAILY
Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна