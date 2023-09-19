Зеленский посетил раненых украинских защитников, проходящих реабилитацию в США
Президент Украины Владимир Зеленский перед выступлением на Генассамблее ООН посетил раненых украинских военных, проходящих лечение и реабилитацию в Нью-Йорке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Украинский лидер вечером 18 сентября прибыл в Соединенные Штаты Америки с рабочим визитом. Президент сообщил, что сразу из аэропорта уехал в госпиталь, чтобы посетить украинских защитников.
Зеленский выступит перед мировыми лидерами на Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Также у него запланирован ряд рабочих встреч. В частности, в Вашингтоне пройдут переговоры с президентом США Джо Байденом и лидерами палат и партий Конгресса.
Визит Зеленского в США
Самолет с украинским президентом приземлился в Нью-Йорке вечером 18 сентября. Появились первые фото визита Владимира Зеленского в Соединенные Штаты:
По данным СМИ, президент Украины 20 сентября проведет в Нью-Йорке встречу с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
Более подробно о том, чего ждать от визита президента Украины в США, - в материале РБК-Украина.
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