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Зеленский посетил раненых украинских защитников, проходящих реабилитацию в США

Нью-Йорк, Вторник 19 сентября 2023 00:39
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Зеленский посетил раненых украинских защитников, проходящих реабилитацию в США Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент Украины Владимир Зеленский перед выступлением на Генассамблее ООН посетил раненых украинских военных, проходящих лечение и реабилитацию в Нью-Йорке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Украинский лидер вечером 18 сентября прибыл в Соединенные Штаты Америки с рабочим визитом. Президент сообщил, что сразу из аэропорта уехал в госпиталь, чтобы посетить украинских защитников.

Зеленский выступит перед мировыми лидерами на Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Также у него запланирован ряд рабочих встреч. В частности, в Вашингтоне пройдут переговоры с президентом США Джо Байденом и лидерами палат и партий Конгресса.

Визит Зеленского в США

Самолет с украинским президентом приземлился в Нью-Йорке вечером 18 сентября. Появились первые фото визита Владимира Зеленского в Соединенные Штаты:

По данным СМИ, президент Украины 20 сентября проведет в Нью-Йорке встречу с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Более подробно о том, чего ждать от визита президента Украины в США, - в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Нью-Йорк
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