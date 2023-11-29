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Зеленський відвідав Херсон

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський відвідав Херсон в середу, 29 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Зеленського.

Президент опублікував відео свого візиту до деокупованого рік тому міста Херсон. На відео видно, що президент відвідав лікарню, поспілкувався з лікарями.

Також він перевірив найбільше укриття в місті - його обладнано для перебування 250 людей під час повітряної тривоги. Заслухав доповідь керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна щодо ремонту та реконструкції укриттів у регіоні.

Перед приїздом до Херсону Зеленський відвідав Миколаївську область, де узяв участь у презентації проектів, які реалізуються в межах патронату Данії над регіоном. Він зауважив що програма патронату над регіоном є прикладом успіху і демонструє іншим країнам, що ще можна зробити.

Візит Зеленського

Нагадаємо, сьогодні, 29 листопада, президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Одеської області. Глава держави провів нараду з військовими, обговорив ситуацію у Чорному морі, захист "зернового коридору" та посилення протиповітряної оборони.

Обстріли Херсона

Російські війська постійно обстрілюють Херсон. Ситуація з атаками правобережжя загарбниками настільки серйозна, що знаходиться на контролі у президента України Володимира Зеленського.

Наприклад, 19 листопада, в результаті обстрілу Херсона постраждали четверо дорослих та одна дитина. А 18 листопада, у Херсоні через обстріл поранення отримав волонтер.

Вчора повідомлялось, що російська армія вкотре обстріляла Херсон. Поранення отримала жінка похилого віку, яка під час атаки була у дворі свого будинку.

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Володимир ЗеленськийХерсонВійна Росії проти України