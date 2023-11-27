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Російські війська вчергове обстріляли Херсон, є поранена (відео)

Херсон, Понеділок 27 листопада 2023 10:43
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Російські війська вчергове обстріляли Херсон, є поранена (відео) Фото: російські війська вчергове обстріляли Херсон, є поранена (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російська армія вкотре обстріляла Херсон. Поранення отримала жінка похилого віку, яка під час атаки була у дворі свого будинку.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Під вогонь ворога потрапили житлові будинки, адміністративна будівля, а також медичний заклад. Обстріляли окупанти й оселю літньої херсонки. У цей момент 84-річна жінка знаходилася на подвірʼї", - розповів він.

У жінки діагностували вибухову травму та поранення голови.

"Потерпілій надали медичну допомогу на місці", - додав Прокудін.

Обстріли Херсона

Російські війська постійно обстрілюють Херсон. Ситуація з атаками правобережжя загарбниками настільки серйозна, що знаходиться на контролі у президента України Володимира Зеленського. Наприклад, 19 листопада, в результаті обстрілу Херсона постраждали четверо дорослих та одна дитина. А 18 листопада, у Херсоні через обстріл поранення отримав волонтер.

Крім того, російські війська, окрім правобережжя, розпочали обстріли лівобережжя Херсонської області. Таким чином, за даними ОВА, вони намагаються зупинити українські війська після їхнього закріплення на кількох плацдармах на окупованій території регіону.

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