UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Зеленський відвідає саміт G7 у Франції: Politico дізналося безпекову тему України

04:50 03.06.2026 Ср
2 хв
Яких тем Зеленський має намір торкнутися під час саміту?
aimg Едуард Ткач
Фото: Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskyy.official)

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7 у Франції, який відбудеться в середині червня. Він має намір порушити низку тем, включно з безпековим питанням України.

За словами трьох джерел, очікується, що Зеленський приєднається до глав держав і урядів Франції, Німеччини, Італії, Японії, Канади, Великої Британії та США на саміті G7 в Евіан-ле-Бен.

Один із чиновників уточнив, що український президент планує обговорити військову дипломатію і питання протиповітряної оборони, щоб протидіяти ракетним ударам Росії.

Водночас у березні радник президента Франції говорив, що Зеленський не був запрошений на саміт, який відбудеться з 15 по 17 червня.

Україна має намір посилити ППО

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Одна з головних тем зустрічі стосувалася посилення дипломатичної роботи для отримання додаткових систем і ракет, включно із засобами протибалістичного захисту.

"Доручивши також Міністерству оборони активізувати всі наявні формати з партнерами для постачання антибалістики. Ми повинні знайти те, що потрібно Україні", - сказав президент.

Крім того, близько тижня тому стало відомо, що Володимир Зеленський надіслав президенту США Дональду Трампу лист про критичний дефіцит засобів ППО.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийG7ППОВійна в Україні