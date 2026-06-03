Зеленський відвідає саміт G7 у Франції: Politico дізналося безпекову тему України

За словами трьох джерел, очікується, що Зеленський приєднається до глав держав і урядів Франції, Німеччини, Італії, Японії, Канади, Великої Британії та США на саміті G7 в Евіан-ле-Бен.

Один із чиновників уточнив, що український президент планує обговорити військову дипломатію і питання протиповітряної оборони, щоб протидіяти ракетним ударам Росії.

Водночас у березні радник президента Франції говорив, що Зеленський не був запрошений на саміт, який відбудеться з 15 по 17 червня.