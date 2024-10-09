Зеленський відвідає Хорватію для участі у саміті "Україна - Південно-Східна Європа"

Захід організував Зеленський спільно з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

Це вже третій саміт у такому форматі: перший відбувся в Афінах у серпні 2022 року, а другий - у лютому 2024 року в Тирані.

Головна мета зустрічі в Дубровнику - продемонструвати солідарність країн регіону з Україною, яка понад два з половиною роки протистоїть російській агресії.

Подія також збирає високопоставлених представників регіону, серед яких президентка Словенії Наташа Пірц Мусар, президентка Чорногорії Яків Мілатовіч, президентка Косова Вьоса Османі, а також прем'єр-міністри Греції, Болгарії, Албанії, Північної Македонії та Боснії і Герцеговини.