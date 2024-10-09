Зеленский посетит Хорватию для участия в саммите "Украина - Юго-Восточная Европа"

Сегодня, 9 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Хорватию для участия в саммите "Украина - Юго-Восточная Европа". Встреча пройдет в Дубровнике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Index.
Мероприятие организовал Зеленский совместно с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.
Это уже третий саммит в таком формате: первый состоялся в Афинах в августе 2022 года, а второй - в феврале 2024 года в Тиране.
Главная цель встречи в Дубровнике - продемонстрировать солидарность стран региона с Украиной, которая более двух с половиной лет противостоит российской агрессии.
Событие также собирает высокопоставленных представителей региона, среди которых президент Словении Наташа Пирц Мусар, президент Черногории Яков Милатович, президент Косово Вьоса Османи, а также премьер-министры Греции, Болгарии, Албании, Северной Македонии и Боснии и Герцеговины.
Предыдущий саммит "Украина - Юго-Восточная Европа" прошел 28 февраля 2024 года в Афинах, и на нем присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.
В саммите участвовали лидеры Сербии, Молдовы, Черногории, Греции, Румынии, Косово, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Болгарии и Хорватии.
В сентябре премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович объявил, что Хорватия станет следующей страной, принимающей саммит "Украина - Юго-Восточная Европа", который пройдет в октябре.
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