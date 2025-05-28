Зеленський відвідає Берлін сьогодні: у Мерца розповіли деталі

Візит Зеленського до Німеччини

Днями повідомлялося. що президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Берліна в середу, 28 травня. Там він зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський провів перші переговори з Фрідріхом Мерцем на посаді канцлера Німеччини 8 травня. Тоді сторони також обговорили підтримку України.

Нагадаємо, що востаннє Зеленський відвідував Берлін у червні та жовтні 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.