Зеленский посетит Берлин сегодня: у Мерца рассказали детали

Визит Зеленского в Германию

На днях сообщалось. что президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в Берлин в среду, 28 мая. Там он встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцом и федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский провел первые переговоры с Фридрихом Мерцем в должности канцлера Германии 8 мая. Тогда стороны также обсудили поддержку Украины.

Напомним, что последний раз Зеленский посещал Берлин в июне и октябре 2024 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.