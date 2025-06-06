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Зеленський відвідає Австрію: ЗМІ дізналися дату

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський полетить до Австрії. Імовірно, його візит відбудеться в середині червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kronen Zeitung.

За даними видання, глава української держави прибуде до Відня вже 16 червня.

Глава української держави зустрінеться з федеральним президентом Александром Ван дер Белленом і представниками уряду. Йдеться про міністрів усіх партій, зокрема й міністра закордонних справ Беату Майнль-Райзінгер, яка приїжджала до Києва.

Такі чутки у ЗМІ вже викликали різку реакцію у лідера ультраправих Австрії Герберта Кікля. Він боїться, що поїздка Зеленського "робить Австрію потенційною мішенню в разі ескалації".

"Цей візит є ще однією ланкою в ланцюзі порушень нейтралітету і недостовірної політики нейтралітету останніх років. Австрія як нейтральна держава має бути миротворцем і посередником, а не стороною війни", - стверджує він.

Участь Австрії в миротворчій місії

Нагадаємо, раніше федеральний міністр оборони Австрії Клаудіа Таннер допускала, що її країна може брати участь у миротворчій місії в Україні.

Але Таннер підкреслювала, що участь залежить від того, який мандат буде у місії.

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