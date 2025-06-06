Зеленський відвідає Австрію: ЗМІ дізналися дату

Президент України Володимир Зеленський полетить до Австрії. Імовірно, його візит відбудеться в середині червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kronen Zeitung.
За даними видання, глава української держави прибуде до Відня вже 16 червня.
Глава української держави зустрінеться з федеральним президентом Александром Ван дер Белленом і представниками уряду. Йдеться про міністрів усіх партій, зокрема й міністра закордонних справ Беату Майнль-Райзінгер, яка приїжджала до Києва.
Такі чутки у ЗМІ вже викликали різку реакцію у лідера ультраправих Австрії Герберта Кікля. Він боїться, що поїздка Зеленського "робить Австрію потенційною мішенню в разі ескалації".
"Цей візит є ще однією ланкою в ланцюзі порушень нейтралітету і недостовірної політики нейтралітету останніх років. Австрія як нейтральна держава має бути миротворцем і посередником, а не стороною війни", - стверджує він.
Нагадаємо, раніше федеральний міністр оборони Австрії Клаудіа Таннер допускала, що її країна може брати участь у миротворчій місії в Україні.
Але Таннер підкреслювала, що участь залежить від того, який мандат буде у місії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.