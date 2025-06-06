Зеленский посетит Австрию: СМИ узнали дату

Президент Украины Владимир Зеленский полетит в Австрию. Вероятно, его визит состоится в середине июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kronen Zeitung.
По данным издания, глава украинского государства прибудет в Вену уже 16 июня.
Глава украинского государства встретится с федеральным президентом Александром Ван дер Белленом и представителями правительства. Речь о министрах всех партий, в том числе и министре иностранных дел Беате Майнль-Райзингер, которая приезжала в Киев.
Такие слухи в СМИ уже вызвали резкую реакцию у лидера ультраправых Австрии Герберта Кикля. Он боится, что поездка Зеленского "делает Австрию потенциальной мишенью в случае эскалации".
"Этот визит является еще одним звеном в цепи нарушений нейтралитета и недостоверной политики нейтралитета последних лет. Австрия как нейтральное государство должна быть миротворцем и посредником, а не стороной войны", - утверждает он.
Напомним, ранее федеральный министр обороны Австрии Клаудиа Таннер допускала, что ее страна может участвовать в миротворческой миссии в Украине.
Но Таннер подчеркивала, что участие зависит от того, какой мандат будет у миссии.
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