В Австрії заговорили про участь у миротворчій місії в Україні: що відомо

Австрія не виключає своєї участі у потенційний миротворчій місії в Україні. Проте це питання буде залежати від мандату місії.

Зокрема, її спитали, чи могла б Австрія за певних умов долучитися разом і іншими країнами до "коаліції охочих", щоб забезпечити мир в Україні.

"Федеральна армія Австрії за шість десятиліть довела, що ми цілком готові й, звісно, здатні брати участь у складних міжнародних операціях. У конкретному випадку миротворчої місії в Україні все залежатиме від того, яким саме буде мандат, які можливості для нашого залучення можуть відкритися і чи взагалі потрібна наша експертиза. Але я не виключаю, що ми могли б долучитися до забезпечення миру в Україні, якщо до цього дійде", - відповіла Таннер.

Водночас вона уточнила, що наразі Австрія не бере участі в поточних переговорах у рамках Коаліції охочих. Також Таннер спростувала звинувачення в тому, що Австрія нібито є "безбілетником" у сфері європейської безпеки, прикриваючись своєю нейтральністю. Очільниця австрійського Міноборони зазначила, що така позиція не є байдужістю.

"Нейтралітет не означає байдужість. У нас приблизно 1200 військових беруть участь у міжнародних операціях. Це, наприклад, порівняно з Німеччиною, дуже багато. Ми підтримуємо Україну фінансово та гуманітарно. І, звісно, ми були б готові допомогти надати підтримку відповідно до статті 42.7 партнеру по ЄС, на якого здійснено напад. Якщо дійде до цього, ми, звісно, подумаємо, чи і як ми можемо зробити свій внесок. Це може бути, наприклад, у рамках медичної та гуманітарної підтримки", - резюмувала вона.