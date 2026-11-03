Зеленський відверто висловився про відносини з Трампом і закликав його тиснути на Путіна

Під час розмови журналіст попросив українського президента коротко охарактеризувати його нинішні стосунки з американським лідером.

"Емоційні", - відповів Зеленський.

Пояснюючи свою позицію, він зазначив, що в умовах війни важливо зберігати прагматичний підхід і не забувати, хто розпочав російське вторгнення. За словами президента, відповідальність за агресію лежить на російському диктаторі Володимирі Путіні.

Зеленський пояснив, чому США мають підтримувати Україну

Окремо глава держави прокоментував домовленості США щодо закупівлі російського дизельного пального. Він засумнівався, що така угода матиме обіцяний вплив на ціни на американському ринку.

Зеленський також наголосив, що підтримка України відповідає прагматичним інтересам Сполучених Штатів. На його думку, українська армія має залишатися сильною, адже в іншому разі Росія може продовжити просування в Європі та наблизитися до країн НАТО.

"Якщо ми говоримо про прагматичні речі, ми маємо підтримувати Україну, тому що вона повинна бути сильною. Інакше Путін піде далі в Європу та до різних частин країн НАТО. І в цих випадках Америці доведеться вирішувати різні речі, це дуже небезпечно. Краще зробити Україну сильнішою, тому що ми захищаємо Європу, а не лише себе", - сказав президент.

Зеленський закликав Трампа посилити тиск на Путіна

Підсумовуючи свою позицію, Зеленський звернувся до американської адміністрації із закликом змінити напрям тиску. Він наголосив, що саме Росія розпочала війну, тому відповідальність за її продовження не має перекладатися на Україну.

"Краще сильніше тиснути на Путіна, а не на мене. Не на мене. Не я агресор", - заявив глава держави.