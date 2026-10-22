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"Між нами нічого особистого": Зеленський пояснив перепалку з Трампом

20:59 22.10.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
"Між нами нічого особистого": Зеленський пояснив перепалку з Трампом Фото: президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі своїх відносин з президентом США Дональдом Трампом. Особистісних протиріч між ними немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Зеленського CNN.

Зеленський про Трампа

Зеленський каже, що напруга у відносинах зі США не пов’язана з особистими стосунками із Трампом. Йдеться про скасування санкцій проти Росії, які підсилять російського диктатора Володимира Путіна.

"Моє ставлення до Путіна цілком чітке. Я вважаю, що якщо ми скасуємо санкції, ми зробимо його сильнішим. Це не щось особисте між мною та президентом Трампом, і, звісно, я проти будь-якого скасування санкцій", - сказав він.

Що потрібно Україні

Президент зазначив, що партнери з Європи надали Україні певну кількість ракет ППО. Проте "цього недостатньо для того, щоб захистити себе".

Наразі Україна, за словами Зеленського, найбільше потребує від своїх союзників двох речей:

  • не скасовувати санкції проти Путіна,
  • надати Україні кращі ракети.

Мирні зусилля

Президент назвав зустріч в Осло продуктивною, проте навряд чи Путін прагне миру. Адже він грає життями інших людей та не хоче припиняти війну.

"Тому ми хочемо, аби наші партнери не давали йому можливості стати сильнішим та зламати нас", - сказав він.

Зеленський натякнув на можливість замороження поточних ліній фронту, однак не ціною власних територій.

"Багато людей загинуло, захищаючи цю землю, нашу незалежність, нашу країну. Ніхто не визнає ці тимчасово окуповані території як російські, і я думаю, що Росія це розуміє. Шкода, якщо хтось цього не розуміє, але це їхня справа", - сказав Зеленський.

Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський отримав важливу інформацію про наміри ворога від українських розвідників. Стало відомо, що Москва вже визначила пріоритети подальшого терору проти українців на найближчі тижні.

Крім того, замороження бойових дій по лінії фронту - це реальний шлях до завершення війни Росії проти України, заявив Зеленський.

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