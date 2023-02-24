Зеленський відсторонив від посади голову Шосткинської райдержадміністрації

Президент України Володимир Зеленський вирішив відсторонити від посади голову Шосткинської районної державної адміністрації Віктора Губенка. Чиновнику раніше оголосили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ голови держави.

Як наголошується в документі, таке рішення було ухвалено на підставі статті 154 Кримінально-процесуального кодексу України (відсторонення від посади людини, яку підозрюють у скоєнні злочину).

Зазначимо, раніше у Сумській обласній прокуратурі заявляли, що про підозру було повідомлено голові однієї з райдержадміністрацій регіону. Він, ймовірно, скористався своєю посадою та, не маючи підстав, під виглядом націоналізації вилучив 41 російський залізничний вагон, у якому перевозили дизпаливо та скраплений газ українських компаній.

Вилученим майном чиновник розпорядився на власний розсуд. Внаслідок таких дій голови районної військової адміністрації українські компанії зазнали збитків на загальну суму 27 мільйонів 760 тисяч гривень.

Місцеві ЗМІ тоді повідомляли про те, що йдеться про голову Шосткинської райдержадміністрації Губенка.