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Зеленський про відставку Лапутіної: це питання виключно менеджменту, нам треба свіжа енергія

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні Юлія Лапутіна вирішила подати у відставку з посади міністра у справах ветеранів України. Президент Зеленський прокоментував це рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента.

Як розповів президент, він разом з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем обговорив посилення політики героїв та політики ветеранів в Україні. Мова про те, з якими проблемами ветерани зіштовхуються у цивільному житті.

"За всієї поваги до пані міністра, це питання виключно менеджменту. Україні потрібні сила, свіжа енергія й достатнє лідерство в кожній сфері. Ми повинні перемогти в цій війні. І зробити цього року максимум, тобто навіть більше, ніж можливо", - сказав Зеленський.

Що відомо про Лапутіну

25 березня 2020 року вона отримала звання генерал-майора та стала другою жінкою-генералом в історії незалежної України. Вже 18 грудня 2020 року її призначили міністром у справах ветеранів України.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Верховна рада відправила у відставку міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.

А 5 лютого 2024 року вона повідомила, що подала заяву про відставку.

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Володимир ЗеленськийветераниВійна Росії проти України