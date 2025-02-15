Ще нічого не вирішено. Бербок відреагувала на заяву Келлога про Європу та переговори

Переговори на Мюнхенській конференції є найважливішим, особливо в кризові часи. Це є ключовим для європейців, щоб говорити та шукати рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок під час Мюнхенської конференції.

Спецпредставник американського президента Дональда Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог заявив, що Європа не братиме участі в переговорах щодо встановлення миру в Україні, безпосередньо, хоча її інтереси й будуть враховані.

На це відреагувала Бербок, зазначивши, що висловлювання про те, хто буде за столом переговорів, звучать, ніби все вже вирішено.

"Ви висловилися так, ніби все вже вирішено, хто за столом переговорів, а хто ні. Переговори тут, на Мюнхенській конференції з безпеки, і саме тому ми всі тут, бо говорити в часи кризи - це найважливіше, як ми почули, особливо для нас, європейців", - сказала міністр.

Бербок зазначила, що на Мюнхенській конференції європейці почули від американської сторони різні погляди. Вона також підкреслила, що в пресі було багато різних трактувань, і зокрема, під час дискусій прозвучали заяви, що те, що було опубліковано, могло бути неправдою або неправильним трактуванням.

"Але це, певною мірою, не має значення, тому що реальність визначається на місці. Саме тому цей момент для нас, європейців, є таким важливим у тому, що ми визначили на найближчі три роки", - підсумувала Бербок.