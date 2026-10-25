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Зеленський анонсував зустріч України, США, ЄС та НАТО вже наступного тижня

21:55 25.10.2026 Нд
2 хв
aimg Сергій Козачук
Зеленський анонсував зустріч України, США, ЄС та НАТО вже наступного тижня Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Україна, ЄС, США та НАТО планують провести широку зустріч цього тижня у Брюсселі, де обговорять питання безпеки, гарантії та євроінтеграцію.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістці Аллі Мазур.

Як зазначив глава держави, після поїздки американської сторони до Санкт-Петербурга та попереднього брифінгу позиція змінилася.

Тепер обговорюється не короткий формат, а широкий діалог.

"Американці (після Осло, -ред) поїхали в Санкт-Петербург, ми мали "бриф" від американців, і зараз вони хочуть вже не "бриф", а широко говорити про безпеку, гарантії, про ЄС і участь", - сказав президент.

За словами Зеленського, проведення зустрічі очікується вже на цьому тижні, орієнтовно у вівторок або середу.

До переговорів мають долучитися представники України, США, Європейського Союзу на рівні президента, а також Північноатлантичного альянсу на рівні генерального секретаря НАТО.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський наголосив, що скасування санкцій не має бути ціною за "розмову" з Росією.

За словами президента України, зняття обмежень можливе лише як елемент загального процесу завершення війни, а не заради самої можливості вести переговори.

Крім того, глава держави назвав конкретні сигнали, які підтвердять намір російського диктатора Володимира Путіна закінчити війну.

Зеленський підкреслив, що тільки реальні дії та рішення російського диктатора можуть продемонструвати його справжню готовність зупинити кровопролиття.

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