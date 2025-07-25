Зеленський відреагував на вимоги РФ повернути "російських дітей" та "жителів Курської області"

Україні не відомо про наявність у неї "російських дітей". Москва часто використовує подібні заяви в якості спроби тиснути у відповідь на дії Києва на міжнародній арені.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа 24 липня, передає кореспондент РБК-Україна .

Вимоги Росії повернути "дітей" та "жителів Курської області"

Як розповідав заступник голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Михайло Галузін, російська сторона під час останніх переговорів у Стамбулі порушила питання повернення "російських дітей", які нібито залишаються на території України або ж були вивезені до країн Європейського союзу (ЄС).

"І ми не просто поставили це питання, а передали українській стороні список дітей, які перебувають відповідно в Україні та в країнах ЄС, це близько 20 осіб", - заявив він.

Зокрема після останніх переговорів голова російської делегації Володимир Мединський звинуватив Україну у тому, що вона нібито "не виконала умову "меморандуму" щодо повернення всіх "жителів Курської області".

Що каже Зеленський

За словами Зеленського, з питанням щодо так званих "російських дітей" та "жителів Курської області" необхідно розбиратись.

Він пояснив, що "російських дітей" в Україні немає й загалом ці вимоги Росії є якимось новим треком, який вже не викликає подиву, оскільки Кремль систематично запускає подібні кампанії у відповідь на дії України.

Наприклад, як нагадав президент, після того, як Київ порушив тему нелегітимності диктатора Володимира Путіна, у Москві почали поширювати тези про нібито нелегітимність самого президента України. Аналогічно, коли українська сторона звернула увагу на те, що росіяни не забирають тіла своїх загиблих, РФ раптово активізувала тему обміну тіл - хоча раніше ці процеси відбувалися без зайвого розголосу.

"А зараз, бачите, вони зрозуміли, що вони передали нам "рускіх" (тіла, - ред.), і потім зрозуміли, що цей тиск вже працює проти них. Хоча вони проговорювали це питання. Безумовно, обмін тілами - це важливо, важливо повертати своїх", - додав він.