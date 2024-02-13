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Зеленський відреагував на ухвалення Сенатом законопроекту із допомогою Україні

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський подякував американським сенаторам за підтримку законопроекту, який визначає допомогу Києву на 60 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента України Володимира Зеленського.

"Вдячний Чаку Шумеру, Мітчу Макконнеллу та всім сенаторам США, які підтримали продовження допомоги Україні в нашій боротьбі за свободу, демократію та цінності, що мають для нас усіх величезне значення", - сказав він.

За словами президента, подальша допомога США дає змогу в Україні рятувати людські життя від російського терору, а "це означає, що життя в наших містах триватиме й переможе війну".

"Американська допомога наближає справедливий мир в Україні та відновлює глобальну стабільність, що сприятиме більшій безпеці та процвітанню для всіх американців і всього вільного світу", - констатував Зеленський.

Допомога Україні від США

13 лютого Сенат США підтримав пакет, який передбачає нове фінансування допомоги Україні на понад 60 млрд доларів.

Нагадаємо, до цього Сенат США на голосуванні 8 лютого заблокував законопроект про виділення фінансування на підтримку України, Ізраїлю та Тайваню та безпеки американського кордону. За результатами голосування в Сенаті в ніч проти 8 лютого, 49 законодавців виступили "за" ухвалення ініціативи, і 50 були "проти". Загалом потрібно було 60 голосів, щоб розпочалася робота із законодавчої ініціативи.

Додамо, що за 2023 рік США надали Україні 34 пакети військової допомоги. Їхня загальна вартість склала понад 24 мільярди доларів. Зокрема, наприкінці грудня США виділили Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 250 мільйонів доларів.

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