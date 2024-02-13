Зеленский отреагировал на принятие Сенатом законопроекта с помощью Украине

"Благодарен Чаку Шумеру, Митчу Макконнеллу и всем сенаторам США, поддержавшим продолжение помощи Украине в нашей борьбе за свободу, демократию и ценности, имеющие для нас всех огромное значение", - сказал он.

По словам президента, дальнейшая помощь США позволяет в Украине спасать человеческие жизни от российского террора, а "это означает, что жизнь в наших городах будет продолжаться и победит войну".

"Американская помощь приближает справедливый мир в Украине и восстанавливает глобальную стабильность, что будет способствовать большей безопасности и процветанию всех американцев и всего свободного мира", - констатировал Зеленский.

Помощь Украине от США

13 февраля Сенат США поддержал пакет, предусматривающий новое финансирование помощи Украине более чем на 60 млрд долларов.

Напомним, до этого Сенат США на голосовании 8 февраля заблокировал законопроект о выделении финансирования в поддержку Украины, Израиля и Тайваня и безопасности американской границы. По результатам голосования в Сенате в ночь на 8 февраля, 49 законодателей выступили "за" принятие инициативы, и 50 были "против". В общей сложности нужно было 60 голосов, чтобы началась работа по законодательной инициативе.

Добавим, за 2023 год США предоставили Украине 34 пакета военной помощи. Их общая стоимость составила более 24 миллиардов долларов. В частности, в конце декабря США выделили Украине новый пакет военной помощи в размере 250 миллионов долларов.