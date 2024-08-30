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Зеленський відреагував на удар окупантів по багатоповерхівці у Харкові

Фото: росіяни вдарили по Харкову (скріншот відео)
Автор: Іван Носальський

Україні необхідно дозволяти бити західною зброєю по російських аеродромах. У такому разі ударам, як сьогодні по Харкову, вдалося б запобігти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Facebook.

Він нагадав, що росіяни сьогодні вдарили по мирних жителях Харкова. Усі служби вже на місці для участі у рятувальній операції.

За словами Зеленського, росіяни для атаки використали керовані авіаційні бомби.

"Удар, якого не було б, якби наші Сили оборони мали здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується. Нам потрібні сильні рішення партнерів, щоб зупинити цей терор. Це цілком справедлива потреба", - зазначив президент.

Він додав, що немає жодної раціональної причини обмежувати українських захисників в обороні від росіян.

Також глава держави звернув увагу, що Україні потрібні далекобійні можливості та виконання домовленостей щодо протиповітряної оборони, оскільки від цього залежить порятунок життів.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 30 серпня, російські окупанти вдарили по Харкову. Низка районів опинилася під атакою керованих авіаційних бомб. Одна з них влучила по 12-поверховому будинку.

Зокрема, було відомо про чотирьох загиблих мирних жителів, серед яких дитина. При цьому ще щонайменше 28 людей отримали поранення.

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Володимир ЗеленськийХарківАвіаудариВійна в Україні