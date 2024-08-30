Зеленский отреагировал на удар оккупантов по многоэтажке в Харькове

Он напомнил, что россияне сегодня ударили по мирным жителям Харькова. Все службы уже на месте для участия в спасательной операции.

По словам Зеленского, россияне для атаки использовали управляемые авиационные бомбы.

"Удар, которого не было бы, если бы у наших Сил обороны была способность уничтожать российскую военную авиацию там, где она базируется. Нам нужны сильные решения партнеров, чтобы остановить этот террор. Это совершенно справедливая потребность", - отметил президент.

Он добавил, что нет ни единой рациональной причины ограничивать украинских защитников в обороне от россиян.

Также глава государства обратил внимание, что Украине нужны дальнобойные возможности и выполнение договоренностей насчет противовоздушной обороны, поскольку от этого зависит спасение жизней.