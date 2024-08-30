Зеленский отреагировал на удар оккупантов по многоэтажке в Харькове

Украине необходимо разрешать бить западным оружием по российским аэродромам. В таком случае удары, как сегодня по Харькову, удалось бы предотвратить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.
Он напомнил, что россияне сегодня ударили по мирным жителям Харькова. Все службы уже на месте для участия в спасательной операции.
По словам Зеленского, россияне для атаки использовали управляемые авиационные бомбы.
"Удар, которого не было бы, если бы у наших Сил обороны была способность уничтожать российскую военную авиацию там, где она базируется. Нам нужны сильные решения партнеров, чтобы остановить этот террор. Это совершенно справедливая потребность", - отметил президент.
Он добавил, что нет ни единой рациональной причины ограничивать украинских защитников в обороне от россиян.
Также глава государства обратил внимание, что Украине нужны дальнобойные возможности и выполнение договоренностей насчет противовоздушной обороны, поскольку от этого зависит спасение жизней.
Напомним, сегодня, 30 августа, российские оккупанты ударили по Харькову. Ряд районов оказался под атакой управляемых авиационных бомб. Одна из них попала до 12-этажному дому.
В частности, было известно о четырех погибших мирных жителях, среди которых ребенок. При этом еще по меньшей мере 28 человек получили ранения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.