UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський відреагував на удар по Краматорську і показав відео наслідків

Фото: президент Володимир Зеленський відреагував на удар по Краматорську і показав відео наслідків (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар росіян по центру Краматорська Донецької області. Також він показав відео наслідків ворожої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

"Краматорськ. Російська ракета влучила в центр міста. Пошкоджено шість багатоповерхівок. Щонайменше троє постраждалих, одна людина загинула. Мої співчуття рідним", - написав Зеленський.

За його словами, рятувальні роботи на місці ще тривають.

"Держава-зло продовжує воювати з мирним населенням. Знищуючи життя і не залишаючи нічого людського. Кожен удар, що забирає невинне життя, має призводити до законного й справедливого вироку, який карає за вбивство. Так обов’язково буде", - зазначив президент.

Ракетний удар по Краматорську

Нагадаємо, що сьогодні російські війська вдарили по центру Краматорська Донецької області. Ракета влучила у багатоквартирний будинок, а загалом пошкодила шість.

За даними Офісу генпрокуратури, з-під завалів дістали чотирьох поранених. Один потерпілий помер у лікарні, ще трьом громадянам надано медичну допомогу. Правоохоронці вже порушили справу за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийКраматорськДонецька областьракетный удар