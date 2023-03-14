Зеленський відреагував на удар по Краматорську і показав відео наслідків

"Краматорськ. Російська ракета влучила в центр міста. Пошкоджено шість багатоповерхівок. Щонайменше троє постраждалих, одна людина загинула. Мої співчуття рідним", - написав Зеленський.

За його словами, рятувальні роботи на місці ще тривають.

"Держава-зло продовжує воювати з мирним населенням. Знищуючи життя і не залишаючи нічого людського. Кожен удар, що забирає невинне життя, має призводити до законного й справедливого вироку, який карає за вбивство. Так обов’язково буде", - зазначив президент.

Ракетний удар по Краматорську

Нагадаємо, що сьогодні російські війська вдарили по центру Краматорська Донецької області. Ракета влучила у багатоквартирний будинок, а загалом пошкодила шість.

За даними Офісу генпрокуратури, з-під завалів дістали чотирьох поранених. Один потерпілий помер у лікарні, ще трьом громадянам надано медичну допомогу. Правоохоронці вже порушили справу за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 ККУ).

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