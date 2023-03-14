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Зеленский отреагировал на удар по Краматорску и показал видео последствий

Фото: президент Владимир Зеленский отреагировал на удар по Краматорску и показал видео последствий (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар россиян по центру Краматорска Донецкой области. Также он показал видео последствий вражеской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

"Краматорск. Российская ракета попала в центр города. Повреждены шесть многоэтажек. По меньшей мере три пострадавших, один человек погиб. Мои соболезнования родным", - написал Зеленский.

По его словам, спасательные работы на месте продолжаются.

"Государство-зло продолжает воевать с мирным населением. Уничтожая жизнь и не оставляя ничего человеческого. Каждый удар, уносящий невинную жизнь, должен приводить к законному и справедливому приговору, который наказывает за убийство. Так обязательно будет", - отметил президент.

Ракетный удар по Краматорску

Напомним, что сегодня российские войска ударили по центру Краматорска Донецкой области. Ракета попала в многоквартирный дом, а в общей сложности повредила шесть.

По данным Офиса генпрокуратуры, из-под завалов извлечены четыре раненых. Один пострадавший скончался в больнице, еще троим гражданам оказана медпомощь. Правоохранители уже возбудили дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УКУ).

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Владимир ЗеленскийКраматорскДонецкая областьракетный удар