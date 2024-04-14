Зеленський відреагував на удар Ірану по Ізраїлю

"Україна засуджує атаку Ірану проти Ізраїлю з використанням дронів "Шахед" і ракет. Ми в Україні дуже добре знаємо весь жах аналогічних атак з боку Росії, яка застосовує ті ж дрони "Шахед" і російські ракети, таку ж тактику масованих повітряних ударів", - написав він.

На його думку, потрібно докласти всіх зусиль, щоб запобігти подальшій ескалації на Близькому Сході.

"Дії Ірану загрожують усьому регіону та світу так само, як дії Росії становлять ризик розширення війни. І очевидне спільництво двох режимів у поширенні терору має отримати рішучу та об’єднану відповідь світу. Звук безпілотників "Шахед", інструмента терору, однаковий у небі над Близьким Сходом і Європою. Цей звук має стати тривожним дзвінком для вільного світу, демонструючи, що лише наша єдність і рішучість можуть урятувати життя та запобігти поширенню терору по всьому світу", - налогосив український президент.

Він підкреслив, що світ не може чекати, поки тривають дискусії, бо слова не зупиняють дрони та не збивають ракети.

"Лише відчутна допомога здатна робити це. Допомога, якої ми чекаємо. Треба зміцнювати безпеку та рішуче протидіяти всім, хто хоче зробити терор новою нормою. Надзвичайно важливо, щоб Конгрес Сполучених Штатів ухвалив необхідні рішення для зміцнення союзників Америки в цей критичний час", - констатував Зеленський.

Удар Ірану по Ізраїлю

Іран запустив по території Ізраїлю десятки ударних безпілотників і ракет, починаючи з вечора 13 квітня.

Зазначимо, що причиною масштабного удару стало те, що 1 квітня Ізраїль ударив по Іранському посольству в Сирії. Відповідно, буквально через два тижні, Іран влаштував атаку у відповідь.

Повідомлялося, що "десятки ракет" були запущені і з Лівану на північ Ізраїлю, і у відповідь ЦАХАЛ завдав удару по ряду військових структур у Лівані. Також удари здійснювалися з Іраку та Ємену. Загалом Іран випустив по Ізраїлю понад 300 дронів і ракет.

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан звернувся до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша із закликом засудити Іран за його сьогоднішній напад на Ізраїль. Гутерріш засудив "серйозну ескалацію, яку представляє широкомасштабна атака на Ізраїль з боку Ірану".