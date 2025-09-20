ua en ru
Зеленський відреагував на цинічний удар ворога по Україні

Київ, Субота 20 вересня 2025 10:21
Зеленський відреагував на цинічний удар ворога по Україні Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія випустила по Україні вночі 20 вересня 40 ракет і близько 580 дронів. Під ударом була цивільна інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Під ударом перебували Дніпро та область, Миколаївщина, Чернігівщина, Запоріжжя, громади Полтавської, Київської, Одеської, Сумської та Харківської областей.

"Ціллю ворога була наша інфраструктура, житлові райони, цивільні підприємства. У Дніпрі зафіксовано пряме влучання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку", - зазначив президент.

Зеленський повідомив, що відомо про десятки поранених унаслідок обстрілу. Три людини загинули.

Глава держави наголосив, що кожен подібний удар - це не військова необхідність, а свідома стратегія Росії залякувати цивільних і руйнувати інфраструктуру.

"Саме тому потрібна сильна міжнародна відповідь. Україна довела, що може захищати себе та Європу, але для надійного щита маємо діяти разом: посилювати ППО, збільшувати постачання зброї, розширювати санкції проти російської військової машини та сфер, які її фінансують", - додав Зеленський.

Удар РФ по Україні

У ніч проти 20 вересня російські війська завдали комбінованих ударів по кількох містах України.

У Дніпрі ракета з касетним боєприпасом влучила у багатоповерхівку: одна людина загинула, ще 26 отримали поранення.

Під обстрілами опинилися також Київщина, Одещина та Миколаївщина, є загиблий у Хмельницькій області. Більше про наслідки обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.

