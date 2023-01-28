Зеленський відреагував на теракт в Єрусалимі та загибель українки

Україна поділяє біль ізраїльського народу і вважає, що терору не має бути місця в сучасному світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Злочини цинічно скоєні, зокрема, у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Терору не має бути місця в сучасному світі. Ні в Ізраїлі, ні в Україні", - додав президент.

Зеленський зазначив, що серед жертв - українка. Він висловив щирі співчуття рідним загиблих.

"Поділяємо біль народу через теракти в Єрусалимі", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, вчора в Єрусалимі поблизу синагоги чоловік почав стріляти в натовп, внаслідок інциденту семеро людей загинули. Імовірний нападник був застрелений.

Також сьогодні стало відомо, що в Єрусалимі вдруге за добу вчинили стрілянину. 13-річний стрілець був "нейтралізований". Нападник поранив двох людей.

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