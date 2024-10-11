Зеленський відреагував на смерть журналістки Рощиної у російському полоні

Загибель журналістки Вікторії Рощиної стала ударом для тих, хто її знав. Сьогодні ж у ворожому полоні залишаються ще чимало інших журналістів, громадських діячів й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

"Для багатьох українських журналістів, які знали Вікторію, її загибель – це справжній удар. І в російському полоні залишаються ще багато інших журналістів, громадських діячів, керівників громад з окупованої території, навіть просто звичайних людей, які були захоплені під час російської окупації", - написав президент.

За словами Зеленського, повернення наших людей додому з полону було головною темою під час зустрічі з Папою Римським Франциском. Зокрема він розраховує на те, що Святий Престол сприятиме у цьому питанні.

Вікторія Рощина

Вікторія Рощина - українська журналістка, яка працювала на hromadske, а також писала матеріали для інших медіа. У 2022-му вона отримала премію Міжнародного жіночого медійного фонду за проявлену мужність у журналістиці.

Після початку повномасштабної війни з Росією Вікторія провела 10 днів у полоні у Бердянську. У 2023-му вона вирішила повернутися на тимчасово окуповані території, вирушивши 25 липня з України до Польщі. Однак вже 3 серпня журналістка зникла і перестала виходити на зв'язок. Лише в травні 2024 року з'явилася нова інформація про її долю - Росія визнала факт її затримання.

Вчора ж, 11 жовтня, стало відомо про смерть журналістки. Як розповів представник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Юсов, Україна планувала повернути Рощину додому.

Тим часом провадження щодо зникнення журналістки Вікторії Рощиної докваліфіковано як воєнний злочин з умисним вбивством.