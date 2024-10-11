Правоохоронці почали розслідування через смерть журналістки Рощиної

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Як нагадує прокуратура, вчора, 10 жовтня, у ЗМІ була оприлюднена інформація про смерть журналістки Рощиної, яка незаконно утримувалась Російською Федерацією.

Через це кримінальне провадження, що було розпочате за фактом її зникнення докваліфіковано частиною 2 ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

"Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюватиме Головне слідче управління Служби безпеки України", - додає Офіс генпрокурора.

Вікторія Рощина

Вікторія Рощина - українська журналістка, яка працювала на hromadske, а також писала матеріали для інших медіа. У 2022 році була відзначена премією Міжнародного жіночого медійного фонду за проявлену мужність у журналістиці.

Після початку повномасштабної війни з Російською Федерацією (РФ) Вікторія провела 10 днів у полоні росіян у Бердянську. У 2023-му вона вирішила повернутися на тимчасово окуповані території, відправившись 25 липня з України до Польщі. Проте вже 3 серпня журналістка зникла, переставши виходити на зв'язок. Лише в травні 2024 року з'явилася нова інформація про її долю - Росія визнала її затримання.