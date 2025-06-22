Зеленський відреагував на скандал з Гусаковим, якого підозрюють у махінаціях зі зборами

Президент заслухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

"Тривають перевірки всієї інформації, яка є в публічному доступі. За попередніми даними, були використані щонайменше чотири фінансові установи, багато цифрових сервісів. Встановлюється коло людей, які могли постраждати від імовірно незаконних дій", - зазначив Зеленський.

Глава держави повідомив, що Гусаков залишив територію України 13 червня, наразі встановлюється його місцезнаходження та інші суттєві обставини справи.

"Дуже важливо - відновити справедливість та уникнути будь-якої дискредитації зборів і волонтерства як таких. На окремі випадки махінацій має бути законна відповідь", - додав президент.

Клименко також доповів Зеленському щодо дії підрозділів Нацгвардії на фронті та застосування дронів у боях на передовій.

Крім того, глава МВС доповів про боротьбу зі злочинними угрупованнями, пов'язаним з російськими мафіозними осередками й так званими "ворами в законі".

Фото: Клименко доповів Зеленському (t.me/V_Zelenskiy_official)