Зеленский отреагировал на скандал с Гусаковым, подозреваемым в махинациях со сборами

Президент Владимир Зеленский впервые прокомментировал скандал вокруг Назария Гусакова, которого подозревают в мошенничестве. Он выехал из Украины 13 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.
Президент заслушал доклад министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.
"Продолжаются проверки всей информации, которая есть в публичном доступе. По предварительным данным, были использованы по меньшей мере четыре финансовых учреждения, много цифровых сервисов. Устанавливается круг людей, которые могли пострадать от предположительно незаконных действий", - отметил Зеленский.
Глава государства сообщил, что Гусаков покинул территорию Украины 13 июня, сейчас устанавливается его местонахождение и другие существенные обстоятельства дела.
"Очень важно - восстановить справедливость и избежать любой дискредитации собрания и волонтерства как таковых. На отдельные случаи махинаций должен быть законный ответ", - добавил президент.
Клименко также доложил Зеленскому о действиях подразделений Нацгвардии на фронте и применении дронов в боях на передовой.
Кроме того, глава МВД доложил о борьбе с преступными группировками, связанным с российскими мафиозными группами и так называемыми "ворами в законе".
Фото: Клименко доложил Зеленскому (t.me/V_Zelenskiy_official)
31-летний львовянин Назарий Гусаков болен спинальной мышечной атрофией (СМА). Он известен среди украинцев, его поддерживали ряд украинских медиаресурсов, а также журналистов, блогеров, политиков, звезд, военных и многие другие.
Недавно в сети попросили Назария предоставить подтверждение оплаты препаратов для своего лечения, на которые он собирал средства. Впоследствии в словах мужчины и фотографиях, которые он публиковал в Telegram для подтверждения покупки препаратов, нашли несоответствие.
Позже выяснилось, что Назарий Гусаков играл в покер и рассказывал о своих связях с беттинговым бизнесом.
Сам Гусаков публично отверг обвинения в махинациях с борами, а в одном из сообщений он призвал "пока ничего не донатить" ему.
Больше о скандале вокруг Гусакова - в материале РБК-Украина.
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