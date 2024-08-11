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Зеленський відреагував на російську провокацію на ЗАЕС

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної станції. Україна чекає реакції світу та Міжнародного агентства з атомної енергії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

За словами глави держави, наразі показники щодо радіації в нормі, але ситуація на ЗАЕС не може бути в нормі, поки її незаконно контролюють російські терористи та використовують для шантажу і України, і всієї Європи та світу. 

"Чекаємо реакції світу, чекаємо реакції МАГАТЕ. Росія повинна за це відповідати. Лише український контроль над Запорізькою станцією може гарантувати повернення до нормальності та повної безпеки", - наголосив Зеленський.

Пожежа на ЗАЕС

Нагадаємо, ввечері 11 серпня мешканці Нікополя помітили пожежу на території ЗАЕС. Як повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко, попередньо, росіяни запалили велику кількість шин у градирнях ЗАЕС. Ймовірно, вони це зробили з метою провокації або, щоб залякати українців.

Як відомо, російська армія захопила Запорізьку АЕС у березні 2022 року, через декілька днів після повномасштабного вторгнення. Наразі на території ЗАЕС перебуває місія МАГАТЕ, яка днями повідомляла про пожежі довкола атомної станції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Володимир ЗеленськийЗапорізька АЕС