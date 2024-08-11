Зеленський відреагував на російську провокацію на ЗАЕС

Російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної станції. Україна чекає реакції світу та Міжнародного агентства з атомної енергії.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
За словами глави держави, наразі показники щодо радіації в нормі, але ситуація на ЗАЕС не може бути в нормі, поки її незаконно контролюють російські терористи та використовують для шантажу і України, і всієї Європи та світу.
"Чекаємо реакції світу, чекаємо реакції МАГАТЕ. Росія повинна за це відповідати. Лише український контроль над Запорізькою станцією може гарантувати повернення до нормальності та повної безпеки", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, ввечері 11 серпня мешканці Нікополя помітили пожежу на території ЗАЕС. Як повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко, попередньо, росіяни запалили велику кількість шин у градирнях ЗАЕС. Ймовірно, вони це зробили з метою провокації або, щоб залякати українців.
Як відомо, російська армія захопила Запорізьку АЕС у березні 2022 року, через декілька днів після повномасштабного вторгнення. Наразі на території ЗАЕС перебуває місія МАГАТЕ, яка днями повідомляла про пожежі довкола атомної станції.
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