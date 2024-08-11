Зеленский отреагировал на российскую провокацию на ЗАЭС

Российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции. Украина ожидает реакцию мира и Международного агентства по атомной энергии.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
По словам главы государства, сейчас показатели радиации в норме, но ситуация на ЗАЭС не может быть в норме, пока ее незаконно контролируют российские террористы и используют для шантажа и Украины, и всей Европы и мира.
"Ждем реакции мира, ждем реакции МАГАТЭ. Россия должна за это отвечать. Только украинский контроль над Запорожской станцией может гарантировать возврат к нормальности и полной безопасности", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, вечером 11 августа жители Никополя заметили пожар на территории ЗАЭС. Как сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко, предварительно, россияне зажгли большое количество шин в градирнях ЗАЭС. Вероятно, они это сделали с целью провокации или, чтобы запугать украинцев.
Как известно, российская армия захватила Запорожскую АЭС в марте 2022 года через несколько дней после полномасштабного вторжения. В настоящее время на территории ЗАЭС находится миссия МАГАТЭ, которая на днях сообщала о пожарах вокруг атомной станции.
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