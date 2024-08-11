Зеленский отреагировал на российскую провокацию на ЗАЭС

По словам главы государства, сейчас показатели радиации в норме, но ситуация на ЗАЭС не может быть в норме, пока ее незаконно контролируют российские террористы и используют для шантажа и Украины, и всей Европы и мира.

"Ждем реакции мира, ждем реакции МАГАТЭ. Россия должна за это отвечать. Только украинский контроль над Запорожской станцией может гарантировать возврат к нормальности и полной безопасности", - подчеркнул Зеленский.