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Зеленський відреагував на російський удар по Краматорську

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getti Images)
Автор: Артур Родивилов

Усіх, хто причетний до ракетного удару по будинку в Краматорську, буде знайдено та покарано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

На цей час відомо про двох загиблих та восьми поранених у Краматорську.

На місці працюють усі необхідні служби, здійснюється тимчасове переселення людей, надається перша медична допомога, розбирають завали.

Він висловив співчуття родичам загиблих.

"Це не повторення історії, це щоденна реальність життя нашої країни. Країни, яка територіально межує з абсолютним злом. І яка має його подолати, щоб звести до нуля можливість повторення подібних трагедій", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, російські війська ввечері, 1 лютого, завдали ракетного удару по центру Краматорська Донецької області, внаслідок якого повністю зруйновано багатоповерховий будинок.

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Володимир Зеленський