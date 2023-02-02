Зеленський відреагував на російський удар по Краматорську

На цей час відомо про двох загиблих та восьми поранених у Краматорську.

На місці працюють усі необхідні служби, здійснюється тимчасове переселення людей, надається перша медична допомога, розбирають завали.

Він висловив співчуття родичам загиблих.

"Це не повторення історії, це щоденна реальність життя нашої країни. Країни, яка територіально межує з абсолютним злом. І яка має його подолати, щоб звести до нуля можливість повторення подібних трагедій", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, російські війська ввечері, 1 лютого, завдали ракетного удару по центру Краматорська Донецької області, внаслідок якого повністю зруйновано багатоповерховий будинок.

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