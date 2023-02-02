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Зеленский отреагировал на российский удар по Краматорску

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getti Images)
Автор: Артур Родивилов

Все, кто причастен к ракетному удару по дому в Краматорске, будут найдены и наказаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

На данный момент известно о двух погибших и восьми раненых в Краматорске.

На месте работают все необходимые службы, осуществляется временное переселение людей, оказывается первая медицинская помощь, разбирают завалы.

Он выразил соболезнования родственникам погибших.

"Это не повторение истории, это ежедневная реальность жизни нашей страны. Страны, которая территориально граничит с абсолютным злом. И которая должна его преодолеть, чтобы свести к нулю вероятность повторения подобных трагедий", - сказал Зеленский.

Напомним, российские войска вечером, 1 февраля, нанесли ракетный удар по центру Краматорска Донецкой области, в результате которого полностью разрушен многоэтажный дом.

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Владимир Зеленский