Зеленский отреагировал на российский удар по Краматорску

На данный момент известно о двух погибших и восьми раненых в Краматорске.

На месте работают все необходимые службы, осуществляется временное переселение людей, оказывается первая медицинская помощь, разбирают завалы.

Он выразил соболезнования родственникам погибших.

"Это не повторение истории, это ежедневная реальность жизни нашей страны. Страны, которая территориально граничит с абсолютным злом. И которая должна его преодолеть, чтобы свести к нулю вероятность повторения подобных трагедий", - сказал Зеленский.

Напомним, российские войска вечером, 1 февраля, нанесли ракетный удар по центру Краматорска Донецкой области, в результате которого полностью разрушен многоэтажный дом.

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