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Зеленський відреагував на ракетний удар по центру Харкова

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар окупантів по центру Харкова 6 жовтня. Внаслідок атаки загинула дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави у Facebook.

Зеленський висловив співчуття рідним загиблої дитини. Він наголосив, що через російський удар постраждали понад 20 осіб.

"Рятувальна операція триває. Вдячний кожному, хто допомагає нашим людям. І я дякую всім нашим воїнам, які, попри все, рухаються вперед, знищують окупантів і наближають повернення справедливості для України. Наша стійкість, наш рух і щоденні втрати окупантів - це те, що має бути відповіддю на російський терор", - наголосив президент.

 

Ракетний удар по Харкову

Зранку 6 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Харкова. За попередніми даними, росіяни застосували дві балістичні ракети "Іскандер-М".

Під удар ворога потрапили житлові будинки. Внаслідок атаки постраждали понад 20 осіб. З-під завалів дістали тіло дитини. Через російський терор загинув 10-річний хлопчик.

 

Усі подробиці російської ракетної атаки по Харкову і кадри з місця трагедії - у матеріалі РБК-Україна.

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