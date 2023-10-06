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Зеленский отреагировал на ракетный удар по центру Харькова

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар оккупантов по центру Харькова 6 октября. В результате атаки погиб ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Facebook.

Зеленский выразил соболезнования родным погибшего ребенка. Он подчеркнул, что из-за российского удара пострадали более 20 человек.

"Спасательная операция продолжается. Благодарен каждому, кто помогает нашим людям. И я благодарю всех наших воинов, которые, несмотря ни на что, двигаются вперед, уничтожают оккупантов и приближают возвращение справедливости для Украины. Наша стойкость, наше движение и ежедневные потери оккупантов - это то, что должно быть ответом на российский террор", - подчеркнул президент.

 

Ракетный удар по Харькову

Утром 6 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова. По предварительным данным, россияне применили две баллистические ракеты "Искандер-М".

Под удар врага попали жилые дома. В результате атаки пострадали более 20 человек. Из-под завалов извлекли тело ребенка. Из-за российского террора погиб 10-летний мальчик.

 

Все подробности российской ракетной атаки по Харькову и кадры с места трагедии - в материале РБК-Украина.

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