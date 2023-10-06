Зеленский отреагировал на ракетный удар по центру Харькова

Зеленский выразил соболезнования родным погибшего ребенка. Он подчеркнул, что из-за российского удара пострадали более 20 человек.

"Спасательная операция продолжается. Благодарен каждому, кто помогает нашим людям. И я благодарю всех наших воинов, которые, несмотря ни на что, двигаются вперед, уничтожают оккупантов и приближают возвращение справедливости для Украины. Наша стойкость, наше движение и ежедневные потери оккупантов - это то, что должно быть ответом на российский террор", - подчеркнул президент.

Ракетный удар по Харькову

Утром 6 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова. По предварительным данным, россияне применили две баллистические ракеты "Искандер-М".

Под удар врага попали жилые дома. В результате атаки пострадали более 20 человек. Из-под завалов извлекли тело ребенка. Из-за российского террора погиб 10-летний мальчик.