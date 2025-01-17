UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Зеленський відреагував на ракетний удар по Кривому Рогу

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Кривого Рогу 17 січня. Він заявив, що росіяни вдарили по місту балістичними ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Facebook.

Глава держави наголосив, що внаслідок атаки пошкоджені звичайні житлові будинки, навчальний заклад, інша міська інфраструктура. На місці удару місці працюють рятувальники, екстрені служби. Триває рятувальна операція. 

"На жаль, є загиблі. Станом на цей час відомо про чотири життя, які забрав цей удар. Мої співчуття рідним і близьким", - повідомив президент.

Він додав, що кожен такий терористичний удар - це чергове нагадування, з ким українці мають справу.

"Росія не зупиняється сама - її можна тільки зупинити спільним тиском. Тиском усіх у світі, хто цінує життя", - заявив Зеленський.

 

В Офісі генпрокурора повідомили, що розпочали розслідування за фактом ракетного удару по Кривому Рогу (ч. 2 ст. 438 КК України). 

Правоохоронці зазначають, що станом на 14:00 відомо про чотирьох загиблих. Ще шестеро людей постраждали. 

 

Фото: РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу (t.me/pgo_gov_ua)

Удар по Кривому Рогу

Вдень 17 січня російські загарбники атакували Кривий Ріг. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА, внаслідок російської атаки пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова.

В МВС уточнюють, що була частково зруйнована чотириповерхова будівля навчального закладу. Також пошкоджені два багатоквартирні будинки та господарча споруда. На четвертому поверсі одного з будинків виникла пожежа.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули четверо осіб. Ще шестеро отримали поранення, щонайменше троє з них у важкому стані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийКривий РігВійна в УкраїніРакетна атака