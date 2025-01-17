Зеленский отреагировал на ракетный удар по Кривому Рогу

Глава государства подчеркнул, что в результате атаки повреждены обычные жилые дома, учебное заведение, другая городская инфраструктура. На месте удара месте работают спасатели, экстренные службы. Продолжается спасательная операция.



"К сожалению, есть погибшие. По состоянию на это время известно о четырех жизнях, которые забрал этот удар. Мои соболезнования родным и близким", - сообщил президент.

Он добавил, что каждый такой террористический удар - это очередное напоминание, с кем украинцы имеют дело.

"Россия не останавливается сама - ее можно только остановить общим давлением. Давлением всех в мире, кто ценит жизнь", - заявил Зеленский.

В Офисе генпрокурора сообщили, что начали расследование по факту ракетного удара по Кривому Рогу (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Правоохранители отмечают, что по состоянию на 14:00 известно о четырех погибших. Еще шесть человек пострадали.

Фото: РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу (t.me/pgo_gov_ua)