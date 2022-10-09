UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський відреагував на ракетні удари по Запоріжжю: абсолютна підлість та зло

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Ракетні удари російських окупантів по житлових будинках у Запоріжжі 9 жовтня є підлістю, а винних повинно бути покарано.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Абсолютна підлість. Абсолютне зло. Нелюди і терористи. Від того, хто віддав цей наказ, і до всіх, хто цей наказ виконав. Вони відповідатимуть. Обов’язково. Перед законом і перед людьми", - заявив Зеленський.

Він підтвердив, що внаслідок ракетних ударів загинули щонайменше 12 осіб. Поранення отримали 49 мирних жителів, серед яких 6 дітей. Зараз всі постраждалі знаходяться у лікарнях.

Нагадаємо, сьогодні вночі у Запоріжжі пролунали потужні вибухи. Пізніше влада підтвердила удар. Окупанти з авіації випустили по Запоріжжю 12 ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяВолодимир Зеленськийракетный удар