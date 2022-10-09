Зеленский отреагировал на ракетные удары по Запорожью: абсолютная подлость и зло

Ракетные удары российских оккупантов по жилым домам в Запорожье 9 октября являются подлостью, а виновные должны быть наказаны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Абсолютная подлость. Абсолютное зло. Нелюди и террористы. От того, кто отдал этот приказ, и до всех, кто этот приказ исполнил. Они будут отвечать. Обязательно. Перед законом и перед людьми", - заявил Зеленский.

Он подтвердил, что в результате ракетных ударов погибли по меньшей мере 12 человек. Ранения получили 49 мирных жителей, среди которых 6 детей. В настоящее время все пострадавшие находятся в больницах.