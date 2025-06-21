Зеленський відреагував на пропозицію РФ щодо нових переговорів у Стамбулі

Нові переговори після 22 червня

Нагадаємо, цього тижня, 19 червня, російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито новий раунд переговорів між Україною та РФ відбудеться після 22 червня.

Того ж дня представниця російського МЗС Марія Захарова теж заявила, що делегація Кремля готова приїхати до Стамбула після 22 червня на переговори з Україною.

Втім, Україна поки не дала відповіді, чи готова вона до третього раунду переговорів з Москвою. Незрозумілим залишається, яким може бути зміст такої зустрічі.

"Поки вони навмисно зробили дві зустрічі порожніми, то не зрозуміло, що саме обговорювати на третій - хто з Рюріків був більшим Рюриком чи що", - зазначило джерело у владі у коментарі РБК-Україна.

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