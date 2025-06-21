Зеленський відреагував на пропозицію РФ щодо нових переговорів у Стамбулі

Росія буде затягувати з переговорами у Стамбулі, зокрема і для відтермінування санкцій. Україна ж залишається в складній ситуації вибору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами.
Глава держави прокоментував ймовірність візиту української делегації в Стамбул після 22 червня.
"Стамбул "русские" точно будуть тягнути - для відтермінування санкцій і так далі. А ми будемо дійсно в складній ситуації вибору - продовжувати ось так, або йти по іншому напрямку", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, цього тижня, 19 червня, російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито новий раунд переговорів між Україною та РФ відбудеться після 22 червня.
Того ж дня представниця російського МЗС Марія Захарова теж заявила, що делегація Кремля готова приїхати до Стамбула після 22 червня на переговори з Україною.
Втім, Україна поки не дала відповіді, чи готова вона до третього раунду переговорів з Москвою. Незрозумілим залишається, яким може бути зміст такої зустрічі.
"Поки вони навмисно зробили дві зустрічі порожніми, то не зрозуміло, що саме обговорювати на третій - хто з Рюріків був більшим Рюриком чи що", - зазначило джерело у владі у коментарі РБК-Україна.
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