Зеленський відреагував на події в Ізраїлі: віримо, порядок буде відновлено

Президент України Володимир Зеленський засудив напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль. Він підтримав право Ізраїлю на захист.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в Telegram.

"Жахливі повідомлення з Ізраїлю. Мої співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки. Віримо, що порядок буде відновлено й терористи будуть знищені", - зазначив президент.

Він наголосив, що терор є злочином у всьому світі. Він закликав світ єднатися проти терору для встановлення справедливості.

"Право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву. Усі обставини цієї терористичної атаки мають бути зʼясовані, щоб світ знав і притягнув до відповідальності кожного, хто спонукав до нападу та допоміг його організації", - заявив гарант.

Зеленський закликав українців в Ізраїлі дотримувати інструкцій від місцево влади, не ігнорувати правила безпеки та за необхідності звертатися до посольства України.

Сектор Газа атакував Ізраїль

Зранку 7 жовтня бойовики ХАМАС масовано вдарили ракетами по півдню та центру Ізраїля. Було випущено тисячі ракет та снарядів. За останніми даними, внаслідок атаки загинули 22 особи. Ще щонайменше 545 людей отримали поранення.

Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок "контртерористичної операції" під назвою "Залізні Мечі" у Секторі Газа. Десятки винищувачів атакували об'єкти ХАМАС.

Україна засудила напад на Ізраїль, а в Офісі президента вважають, що через Росію світ занурюється в хаос.

РБК-Україна стежить за ситуацією в Ізраїлі, більш детально про це - у нашому матеріалі.

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