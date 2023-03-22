Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя та показав момент удару по будинку (відео)

"Запоріжжя. Просто зараз російська ракета влучила в багатоповерховий будинок. Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей", - написав Зеленський під відео.

Своєю чергою президент наголосив, що такий терор росіян не повинен стати "просто звичайним днем" в Україні, будь-де іще в Європі чи світі.

"Треба більше єдності і рішучості світу, щоб швидше перемогти російський терор і захистити життя", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні в Запоріжжі під час тривоги пролунали вибухи, а згодом в Офісі президента повідомили, що російські окупанти обстрілюють місто Запоріжжя, під ворожим вогнем опинилися житлові будинки та острів Хортиця.

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