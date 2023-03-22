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Зеленский отреагировал на обстрел Запорожья и показал момент удара по дому (видео)

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российские обстрелы Запорожья. Он показал видео с момента попадания российской ракеты по жилой многоэтажке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

"Запорожье. Просто сейчас российская ракета попала в многоэтажный дом. Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадание по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей", - написал Зеленский под видео.

В свою очередь президент подчеркнул, что такой террор россиян не должен стать "просто обычным днем" в Украине, где-нибудь еще в Европе или мире.

"Нужно больше единства и решительности мира, чтобы поскорее победить российский террор и защитить жизнь", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня в Запорожье во время тревоги раздались взрывы, а впоследствии в Офисе президента сообщили, что российские оккупанты обстреливают город Запорожье, под вражеским огнем оказались жилые дома и остров Хортица.

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