Зеленский отреагировал на обстрел Запорожья и показал момент удара по дому (видео)

"Запорожье. Просто сейчас российская ракета попала в многоэтажный дом. Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадание по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей", - написал Зеленский под видео.

В свою очередь президент подчеркнул, что такой террор россиян не должен стать "просто обычным днем" в Украине, где-нибудь еще в Европе или мире.

"Нужно больше единства и решительности мира, чтобы поскорее победить российский террор и защитить жизнь", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня в Запорожье во время тревоги раздались взрывы, а впоследствии в Офисе президента сообщили, что российские оккупанты обстреливают город Запорожье, под вражеским огнем оказались жилые дома и остров Хортица.

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