Зеленский отреагировал на обстрел Украины баллистикой и дронами

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров к большему давлению на Россию после ночной атаки 12 февраля. Он отметил, что только "сильные шаги" смогут остановить террор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава государства отметил, что этой ночью Россия атаковала Украину баллистикой и дронами. В результате атаки повреждены многоквартирные дома, офисные помещения, гражданская инфраструктура.

На местах ударов работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий обстрела.

"К сожалению, по состоянию на сейчас известно об одном погибшем человеке в Киеве. Еще четверо пострадали, среди них ребенок. Мои соболезнования родным и близким", - добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что российский террор не прекратится сам по себе. Глава государства призвал к большему давлению на Москву.

"Путин не готовится к миру - он продолжает убивать украинцев и разрушать города. Только сильные шаги и давление на Россию могут остановить этот террор. Именно сейчас нам нужно единство и поддержка всех наших партнеров в борьбе ради справедливого завершения этой войны", - отметил он.