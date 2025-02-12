Зеленский отреагировал на обстрел Украины баллистикой и дронами
Президент Владимир Зеленский призвал партнеров к большему давлению на Россию после ночной атаки 12 февраля. Он отметил, что только "сильные шаги" смогут остановить террор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Глава государства отметил, что этой ночью Россия атаковала Украину баллистикой и дронами. В результате атаки повреждены многоквартирные дома, офисные помещения, гражданская инфраструктура.
На местах ударов работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий обстрела.
"К сожалению, по состоянию на сейчас известно об одном погибшем человеке в Киеве. Еще четверо пострадали, среди них ребенок. Мои соболезнования родным и близким", - добавил президент.
Зеленский подчеркнул, что российский террор не прекратится сам по себе. Глава государства призвал к большему давлению на Москву.
"Путин не готовится к миру - он продолжает убивать украинцев и разрушать города. Только сильные шаги и давление на Россию могут остановить этот террор. Именно сейчас нам нужно единство и поддержка всех наших партнеров в борьбе ради справедливого завершения этой войны", - отметил он.
Обстрел Украины 12 февраля
Ночью россияне атаковали Украину дронами и ракетами. Оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. В Оболонском районе были повреждены два офисных помещения, в одном из зданий возник пожар. Известно о погибшем и четырех пострадавших.
Также еще в двух районах столицы возникли пожары в результате атаки. В Киевской области тоже зафиксированы повреждения.
В Николаевской области из-за падения обломков возник пожар на объекте инфраструктуры.
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